Река Ишим в Тюменской области поднялась на 70 см за сутки

Уровень воды в реке Ишим около села Викулово Тюменской области повысился на 69 см за сутки. В Курганской и Оренбургской областях более 750 домов освободились от воды.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 08:00 местного времени вода в реке Ишим около Викулово поднялась на 69 см, около Абатского на 4 см. Уровень реки Тобол около Упорово повысился на 23 см за сутки, около Ялуторовска на 18 см, Иевлево на 13 см.

«В 40 населенных пунктах остаются подтопленными 361 жилой и 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог. В населенных пунктах Абатского района жителям предлагают эвакуироваться. В деревне Назарово и селе Чебаклей эвакуировали местных жителей», – сообщили в МЧС России.

Волна паводка продолжает медленно уходить из Курганской и Оренбургской областей. Уровень Тобола в районе Кургана снизился до отметки в 812 см. За сутки от воды освободились 60 жилых и 145 дачных домов, 51 приусадебный участок. Спасатели провели обеззараживание 66 домов, 170 придомовых территорий. Вода остается в 648 жилых домах, 6 628 дачных домах.

В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 715 жилых домов и 1 255 приусадебных участков. Остаются подтопленными 5 257 жилых домов и 9 334 приусадебных участка. За сутки просушено 1 290 домов, еще более 18 тыс. строений обеззаражено.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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