В Воронеже автобус попал в массовую аварию

В Воронеже маршрутный автобус попал в аварию с шестью легковыми автомобилями. В результате пострадал один человек.
ДТП произошло на улице Ленина возле стадиона «Динамо», сообщили в региональном управлении МВД. Предварительно, водитель автобуса «Газель» маршрута 66 не справился с управлением.
В аварии получили повреждения в общей сложности семь автомобилей. В результате ДТП травмы получил водитель одной из легковушек.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Предположительно, причиной аварии стало то, что у маршрутки отказали тормоза.
Воронеж, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»