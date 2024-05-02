«Никто не выжил»: легковушка и фура столкнулись под Хабаровском

Четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля на трассе в Хабаровском районе. Тело одной погибшей нашли, только когда убирали с дороги покореженные машины, сообщила краевая ГИБДД.

Авария произошла около 17:25 местного времени 1 мая в районе на 19-м км автодороги А-375. Грузовик «Мерседес» ехал из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, когда водитель допустил выезд на встречную полосу. Там фура врезалась в идущую навстречу «Тойоту Ипсум».

Легковушку практически смяло от силы удара. 72-летняя женщина-пассажир «Тойоты» умерла на месте аварии. Обоих водителей с серьезными травмами отвезли в больницу. За рулем «Тойоты» сидел мужчина 76 лет, фурой управлял мужчина 48 лет – оба умерли несмотря на усилия врачей.

«Сегодня при проведении эвакуационных работ под кабиной «Мерседеса» обнаружена погибшая женщина 1986 года рождения, жительница Приморского края, в спальном мешке, предположительно пассажирка «Мерседеса», – добавили в ведомстве.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

В Рязанской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Один человек погиб, еще 13 пострадали.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube