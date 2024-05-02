В Петербурге на судне с бананами из Эквадора нашли 60 кг кокаина

В порту Санкт-Петербурга на судне с бананами, прибывшем из Эквадора, обнаружили 60 кг кокаина, сообщает издание 78.ru.

При досмотре судна внимание правоохранителей привлек рефрижератор с надписью «бананы свежие». Внутри контейнера помимо фруктов были найдены 60 килограммовых брикетов. При вскрытии одной из них выяснилось, что внутри кокаин. Остальные брикеты отправлены на экспертизу.

Получателем груза значилась компания из Красноярска.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, 1 марта сотрудники таможни Санкт-Петербурга нашли крупную партию наркотиков в коробках с бананами, привезенными из Бельгии. Общую массу запрещенного вещества оценили в 11 кг примерной стоимостью в 165 млн рублей.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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