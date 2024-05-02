Под Тулой налетчики ограбили ювелирный магазин на 20 млн рублей

В Тульской области разыскивают двоих мужчин, которые ограбили ювелирный магазин. Об сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Ограбление произошло в городе Узловая. Двое вооруженных мужчин зашли в ювелирный салон на улице Гагарина и пригрозили пистолетом продавцу. Затем они разбили молотком около 10 витрин и забрали оттуда ценности на 20 млн рублей.

Лица злоумышленников были закрыты масками. Преступление они провернули за пять минут и скрылись на автомобиле. В городе объявили план «Перехват». Машину грабителей обнаружили позже в двух километрах от магазина.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, преступников разыскивают.

Тула, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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