Подростки с шокером напали на первоклассника

Группа подростков напала на первоклассника в Новосибирске и ударила его электрошокером. С нарушением работы сердца мальчик попал в больницу, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент случился 27 апреля, и информация о нем быстро распространилась в соцсетях и городских пабликах. Группа подростков окружила семилетнего мальчика и напала на него с помощью электрошокера. Ребенку стало плохо, и прибывшие медики диагностировали нарушение сердечного ритма. Мальчика отвезли в больницу.

Следователи заинтересовались сообщениями в соцсети и начали проверку случившегося. Но глава СКР потребовал доложить, что уже удалось выяснить, и возбудить уголовное дело.

«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении СКР.

В Петрозаводске 15-летний юноша напал с ножом на двух девушек. Они были в одной компании и собрались дома у одной из девушек, которая осталась без присмотра взрослых.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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