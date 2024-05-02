Из шахты в Казахстане эвакуировали почти 200 горняков

МЧС Республики Казахстан в четверг, 2 мая, сообщило, что в связи с задымлением на шахте имени Костенко в Караганде пришлось эвакуировать 187 горняков. Пострадавших нет, – передают СМИ.

В сообщении пресс-службы казахстанского МЧС говорится: «В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. По состоянию на 21:47 (19:47 мск – прим. ТАСС) 187 горняков было выведено на поверхность, 7 работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты. Предварительная причина – попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика. В результате возникло задымление конвейерной ленты».

Караганда, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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