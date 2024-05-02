В Москве горит административное здание на площади 2500 метров

МЧС России вечером в четверг, 2 мая сообщило, что на востоке Москвы на площади 2500 квадратных метров горит администратино-производственное здание, пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности и вызвана авиация, – сообщают СМИ.

В сообщении оперативных служб говорится: «По улице Буракова в административно-производственном здании начался пожар. Возгорание происходит на 1-м, 2-м и 3-м этажах центральной части здания. Площадь пожара превысила 2500 квадратных метров Внутри строения могут быть люди. На месте работают 120 спасателей и 35 единиц техники. К тушению пожара на востоке столицы привлечена авиация Московского авиационного центра».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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