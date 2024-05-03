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Пятница, 3 мая 2024, 08:29 мск

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Ночью украинские дроны пытались атаковать Крым и Белгородскую область

Силы противоздушной обороны за ночь сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», – говорится в сообщении ведомства.

В Белгородской области за вчерашний день было нейтрализовано 10 украинских дронов. Еще один вражеский БПЛА вечером сбили над Крымом.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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