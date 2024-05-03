Глава СНБО Украины Литвиненко объявлен в розыск МВД России

МВД России объявило в розыск секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по статье УК РФ. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства. При этом в карточке не приводится статья, по которой он разыскивается.

Литвиненко занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны в марте этого года, сменив Алексея Данилова. До своего назначения он возглавлял Службу внешней разведки. Ранее Литвиненко занимал должность заместителя секретаря СНБО при президентстве Петра Порошенко, позже работал в Национальный институт стратегических исследований.

Литвиненко в 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в Москве.

Кроме того, МВД РФ объявило в розыск экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива. Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются, но известно, что они уголовные.

В январе Следственный комитет предъявил обоим заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе, подчеркнув, что АТО привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР, ранению и гибели более 900 человек.

Накануне в розыск были объявлены бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, а также экс-министр юстиции Украины, бывший член СНБО Павел Петренко. Оба разыскиваются по уголовной статье. Второму ранее было предъявлено заочное обвинение в преступных решениях о начале АТО в Донбассе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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