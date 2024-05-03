Почти 700 подтопленных домов в РФ освободились от воды за сутки

Число пострадавших от паводка домов в России за сутки уменьшилось на 682. Только в Оренбургской области вода ушла из 636 жилых домов и с 806 приусадебных участков, следует из данных МЧС России.

В Оренбургской области 636 жилых домов и 806 приусадебных участков за сутки освободились от воды, в Курганской области – 46 жилых и 102 дачных дома, 78 приусадебных участков. Сотрудники МЧС откачали 37 тыс. кубометров воды из зоны паводка в Кургане, в Оренбургской области откачано 56 406 кубометров воды, продезинфицированы 18 605 жилых домов.

«В регионе остаются подтопленными 4 621 жилой дом и 8 528 приусадебных участков. В Кургане подтоплены 602 жилых и 6 526 дачных домов, шесть низководных мостов, 11 участков автодорог. В Тюменской области подтоплены 361 жилой и 523 дачных дома, 3 169 приусадебных участков, 30 участков автодорог», – говорится в сообщении министерства.

108 поселений все еще находятся в зоне наводнения.

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим около Викулово вырос на 22 см за сутки, около Абатского – на 4 см. Вода в реке Тобол за тот же период поднялась на 16 см около Упорово и Ялуторовска, на 12 см около Иевлево, сообщил Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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