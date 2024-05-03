В Канске автопогрузчик задавил подростка на лесопилке

Подросток упал под колеса автопогрузчика на лесопилке в Канске Красноярского края. Утром пострадавший умер от травм, и следователи возбудили уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

В ночь на 03 мая на сушильном комплексе работали два кочегара, местные жители 41 и 17 лет. Они отправились за дровами на другой край территории на автопогрузчике. Старший мужчина сел в кабину, а подросток встал на вилочный захват погрузчика, но, когда транспорт качнуло, парень не удержался и упал под колеса погрузчика.

Скорая отвезла подростка в больницу, где он умер утром 3 мая несмотря на усилия врачей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении мужчины, который управлял погрузчиком.

В парке в Екатеринбурге подросток попал под колеса детского паровозика. Его с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги отвезли в больницу.

Канск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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