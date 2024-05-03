ФСБ уничтожила украинского диверсанта, готовившего теракты в Подмосковье и Ленобласти

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента украинской военной разведки, который планировал на территории России серию терактов, в том числе, на объектах Минобороны в Московском регионе и на топливном терминале в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Диверсант прибыл в Россию из Литвы, где обучался минно-взрывному и стрелковому делу.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО Украины), члена запрещенной в РФ украинской террористической организации – гражданина РФ, 1976 г.р., разыскиваемого в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России», – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, диверсант приехал в Россию в марте текущего года из Литвы. Его пытались задержать, когда он забирал компоненты взрывных устройств из подготовленного украинскими спецслужбами тайника в Подмосковье для совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона. Украинский агент оказал вооруженное сопротивление при задержании и скрылся. В брошенном им автомобиле были обнаружены автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления СВУ и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон.

Как отметили в ФСБ, «по команде ГУР МО Украины диверсант планировал совершение серии террористических актов на территории России, в том числе в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге». В гараже и квартире, арендованных преступником в Москве, изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка SwedBank.

Диверсант в дальнейшем был обнаружен у схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе Ленобласти, сообщили в ФСБ. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. На месте происшествия изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с украинской военной разведкой, которая планировалаего эвакуацию с территории России после совершения теракта.

В телефоне диверсанта обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленобласти, а также обучение в городе Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для совершения диверсий на территории России. Также сотрудники спецслужб обнаружили в мобильном устройстве информацию о планах украинской террористической организации совершить теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей прибалтийских стран. В частности, речь шла о поджоге кинотеатра в Риге во время кинопоказа. Как заявляет ФСБ, украинские террористы ставили своей целью «полностью искоренить все русское в странах Прибалтики».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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