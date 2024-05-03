российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 мая 2024, 14:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Липецке упавшим деревом придавило двух жителей и четыре автомобиля

В Липецке упавшее дерево придавило двух людей, а также повредило четыре автомобиля. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина.

Инцидент произошел на улице 8 Марта, дерево упало на мужчину и женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмой позвоночника, о состоянии мужчины не сообщается. Кроме того, повреждения получили четыре припаркованных автомобиля.

«Для оказания помощи пострадавшим и оценки ситуации представители ГО и ЧС, департаментов дорожного хозяйства и благоустройства, развития территорий и ЖКХ незамедлительно выехали на место», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что дерево должны были срубить, так как оно представляло опасность, но управляющая компания не выполнила своих обязательств.

«Ситуацию держу на жестком контроле. Будем разбираться и привлекать к ответственности должностных лиц», – заключила мэр.

Липецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,