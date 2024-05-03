В Финляндии трех россиян подозревают в попытке обхода санкций

В Финляндии полиция требует арестовать трех граждан России за экспорт товаров двойного назначения. Об этом сообщает Yle.

Россиян подозревают в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в городе Каяани. По данным следствия, фигуранты экспортировали из Финляндии товары и технологии так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

В материалах суда говорится, что подозреваемые – студенты профессионального колледжа Кайнуу.

Следствие не разглашает сведений о том, какие именно товары поставляли фигуранты. Максимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре года.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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