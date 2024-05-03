Дрон ВСУ влетел в частный дом под Белгородом и взорвался

Украинский дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом в селе Малиновка под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в результате атаки повреждены кровля, фасад, окна и стены. Среди мирных жителей пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино дрон-камикадзе ВСУ подорвал автозаправку. Обошлось без пострадавших. В селе Вознесеновка в Шебекинском округе дрон ударил в легковушку, стоящую рядом с магазином. Автомобиль сильно поврежден, осколками посекло еще три машины рядом. Пострадал мужчина. Он госпитализирован с осколочными ранениями.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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