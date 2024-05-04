ПВО помешала Киеву ударить по Крыму ракетами «Атакмс»

Украинские боевики в ночь на 4 мая атаковали Крымский полуостров ракетами «Атакмс» американского производства. Система ПВО сбила все четыре ракеты, сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс». Дежурными средствами ПВО четыре ракеты уничтожены над территорией Крымского полуострова», – говорится в сообщении.

В Совфеде предупредили, что на попытки Запада разрушить Крымский мост Россия ответит очень жестко. Среди ответный мер могут быть и ракетные удары по странам НАТО, которые решатся на соучастие в таком теракте.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube