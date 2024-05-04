Магаданка пожаловалась, что внучку дома травят наркотиками и бьют

Жительница Магаданской области попросила следователей защитить ее внучку, которая несколько раз попадала в больницу с отравлением наркотиками и побоями. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разораться в ситуации.

Магаданка обратилась напрямую к главе ведомства, потому что правоохранительные органы, как и опека, бездействуют. Женщина рассказала, что ее малолетняя внучка подвергается дома насилию.

«Со слов заявительницы, её малолетняя внучка дважды попадала в реанимацию с отравлением психотропными средствами, которые ребенок без назначения врача получил от матери. Сообщается также о выявлении телесных повреждений у девочки», – пояснили в пресс-службе СКР.

Глава комитета затребовал доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.

В Ивановской области годовалый ребенок попал в реанимацию с отравлением наркотиками. Предварительно, отец мальчика колол сыну наркотик, пока ребенок не потерял сознание.

Магадан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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