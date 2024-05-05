Один подросток погиб, второй пострадал в ДТП под Хабаровском

Автоледи на иномарке врезалась в мотоцикл с двумя 17-летними подростками в поселке Берёзовый Хабаровского края. Один юноша погиб, второй оказался в больнице, рассказали в краевой ГИБДД.
Авария случилась вскоре после полуночи 5 мая в Солнечном районе. Предварительно, женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» слишком разогналась и врезалась в идущий перед ней мотоцикл «Урал» с коляской.
В результате сидевший в люльке подросток умер на месте ДТП. Юноша, управлявший мотоциклом, получил травмы и находится в больнице. Состояние женщины-водителя не уточняется.
Сотрудники ДПС отметили, что мотоцикл не был обозначен задними световыми приборами. Выясняются причины и обстоятельства аварии.
Жительница Челябинска выехала на тротуар и сбила подростка на самокате. Парень остался жив. Суд приговорил автоледи к двум годам ограничения свободы и лишил водительских прав.
Хабаровск, Наталья Рязанова
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