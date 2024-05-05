Сотрудник ИК погиб при теракте в Бердянске

Сотрудник исправительной колонии убит в результате взрыва автомобиля в Бердянске Запорожской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По данным СКР, днем 5 мая неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника ИК. Когда оно сработало, владелец машины получил серьезные травмы, от которых умер на месте происшествия до приезда скорой помощи.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Изъяты фрагменты и составные части взрывного устройства. Назначены и проводятся судебные экспертизы», – пояснили в пресс-службе СКР.
Следователи ищут причастных ко взрыву лиц.
В марте в Бердянске аналогичным способом убита член участковой избирательной комиссии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Бердянск, Наталья Рязанова
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