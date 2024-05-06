Волна паводка продолжила расти в Тюменской и Томской областях

Уровень воды в реках Тюменской и Томской областей продолжает расти. В Курганской и Оренбургской областях за сутки более 200 домов освободились от воды, сообщила пресс-служба МЧС.

В 48 поселениях Тюменской области остаются подтопленными 392 жилых и 345 дачных домов, 3 241 приусадебный участок, 36 участков автодорог. Вода в реке Тобол около Ялуторовска поднялась на 11 см за сутки, около Иевлево – на 12 см. Уровень воды в реке Ишим активно снижается: на 19 см около города Ишим, на 11 см около Абатского.

В границах Томской области уровень воды в Оби поднялся выше отметки опасного явления около сел Никольское, Мочаново, Александровское, города Колпашево. Река Чая у села Подгорное уже на 180 см превысила опасную отметку. Уровень воды в Томи в границах Томска и пригорода за сутки снизился, сообщила областная администрация.

В шести муниципалитетах Курганской области остаются подтопленными 487 жилых и 6 078 дачных домов, шесть низководных мостов, 10 участков автодорог. За прошедшие сутки от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом, 50 приусадебных участков. За сутки специалисты МЧС России откачали 32 тыс. кубометров воды.

В Оренбургской области за сутки вода ушла из 170 жилых домов, 256 приусадебных участков. 145 жилых домов просушены, 1 068 продезинфицированы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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