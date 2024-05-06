В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров в садоводствах

Пожары охватили почти 70 строений в садоводствах Братского района Иркутской области. В районе введен режим ЧС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что возгорание случилось в 15 домах в СНТ «Алюминщик» и еще 15 строениях в садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». Пожарным приходится сражаться не только с огнем, но и с сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Всего за пару часов пожары распространились на 20 дачных домов и 10 хозпостроек в «Алюминщике». В садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» горят уже 37 строений, огонь перешел на 12 частных домов в соседнем городе Вихоревка.

«Привлечены силы и средства из трех соседних районов. Приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления. Постановлением мэра на территории Братского района введен режим ЧС», – рассказали в главке МЧС.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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