Новая атака «Вампирами» по Белгородской области: погиб мирный житель, ранена 8-летняя девочка

Сегодня около 16:00 пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены семь реактивных снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки со стороны Украины есть жертвы.

«К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины», – отметил он в своем телеграм-канале.

В то же время, как уточнил глава региона, по предварительным данным, там же, в Никольском, осколками ранило 8-летнюю девочку. Бригадой скорой помощи ребенок доставляется в детскую областную клиническую больницу.

«В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в селе Никольское различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире в МКД, также осколками посечены один легкой автомобиль и трактор. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории продолжается», – сообщил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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