СКР расследует халатность чиновников, из-за которой люди погибли в пожарах

Два человека погибли, четверо пострадали в результате пожаров в Братском районе Иркутской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности чиновников, позволившей инциденту разрастись до масштабов ЧС.

«Расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ), вследствие которой распространились пожары на обширной территории, что привело к гибели двух человек. Глава ведомства дал поручение представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», – пояснили в пресс-службе СКР.

Глава Братского района Александр Дубровин сообщил, что в частном секторе города Вихоревка огнем уничтожены 13 домов, 46 человек остались без крыши над головой. В результате пожаров погибли два человека: 75-летний мужчина в СНТ «Локомотив» и 79-летний мужчина в СНТ «Алюминщик».

Предварительно, пострадали четыре человека. 30-летняя жительница Вихоревки получила серьезные ожоги, она в тяжелом состоянии находится в больнице.

Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей района, пострадавших от огня, а также ход расследования уголовного дела.

Пожары вспыхнули накануне днем в пяти садоводствах Братского района. На фоне сильного порывистого ветра огонь быстро распространился на соседние СНТ и окраину Вихоревки. Повреждены 188 строений, некоторые полностью уничтожены огнем.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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