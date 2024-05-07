Пожары повредили 188 строений в садоводствах Иркутской области

Пожарным удалось справиться с огнем в Братском районе Иркутской области. Пожары повредили 188 строений, население СНТ эвакуировали в ПВР.

Пожарные ликвидировали открытое горение в садовых товариществах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» в районе города Вихоревка. Также потушены пожары в садоводствах «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» в районе 35-го км трассы «Тулун-Братск». Пожарные продолжают работу на месте пожаров: проливают конструкции и разбирают сгоревшие строения, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным министерства, в восьми садовых товариществах огнем повреждены 188 строений: 30 на территории садового товарищества «Алюминщик», 108 строений в садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина», еще 50 – в СНТ «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли».

В городе Вихоревка горели 15 строений на 540 кв. м и сухая трава на 1,5 тыс. кв. м. Для тушения привлекали порядка 80 специалистов и 25 единиц техники.

В правительстве Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева создана оперативная группа. Они выезжали в Братский район для оценки обстановки и объявила эвакуацию. ПВР развернули в спорткомплексе «Таежный». Группа будет решать вопросы оказания помощи пострадавшим, сообщила пресс-служба правительства региона.

Местные власти ввели режим ЧС из-за пожаров, начавшихся в пяти садоводствах Братского района. Первоначально сообщалось, что огонь охватил 30 строений, за пару часов их число выросло до 70 из-за сильного ветра.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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