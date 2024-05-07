СКР раскрыл подробности дела башкирского экс-министра

Следователи подозревают бывшего главу минтранса Башкирии Александра Клебанова в вымогательстве 5 млн рублей за покровительство подрядчику. За отказ дать взятку чиновник угрожал задержками оплаты за сделанную работу, рассказала пресс-служба Следственного комитета.
В 2021 году АО «Башкиравтодор» нанял подрядчика для перевозки материалов на объекте реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По версии следствия, Клебанов как член совета директоров «Башкиравтодора» потребовал от подрядчика взятку в пять миллионов рублей.
За эти деньги экс-министр обещал, что перевозчик получит общее покровительство и оплату за уже проведенные работы без задержек. В противном случае оплата могла значительно задержаться. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало всю сумму.
«Преступный факт выявлен в ходе совместной работы следователей СКР и УФСБ России по Республике Башкортостан. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – пояснили в СКР.
Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Уфа, Наталья Рязанова
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