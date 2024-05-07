В аварии с автобусом под Воронежем один человек погиб, 12 пострадали

В Воронежской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По последним данным, один человек погиб, еще 12 пострадали.

Авария произошла в Россошанском районе. Столкнулись пассажирский автобус, в котором находились 32 пассажира и два водителя, и автомобиль «Волга».

«В результате ДТП легковой автомобиль загорелся. Водитель погиб», – сообщили в региональном правительстве. Еще 12 человек получили травмы средней степени тяжести, пострадавших отправили в больницы.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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