В аварии с автобусом под Воронежем один человек погиб, 12 пострадали

В Воронежской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По последним данным, один человек погиб, еще 12 пострадали.
Авария произошла в Россошанском районе. Столкнулись пассажирский автобус, в котором находились 32 пассажира и два водителя, и автомобиль «Волга».
«В результате ДТП легковой автомобиль загорелся. Водитель погиб», – сообщили в региональном правительстве. Еще 12 человек получили травмы средней степени тяжести, пострадавших отправили в больницы.
На месте работают экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Воронеж, Зоя Осколкова
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