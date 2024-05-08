В Швеции 11 солдат НАТО пострадали во время учений

Военные из США, Венгрии и Италии пострадали во время прыжка с парашютом в шведском Скиллингарде. Всеми ранеными занимаются врачи, пишет газета Aftonbladet.

В Швеции проходят учения НАТО Swift Response. В рамках программы учений около 600-800 солдат из нескольких стран альянса совершили прыжки с парашютом на авиабазе Хагшульт. Во время приземления 11 человек получили различные травмы и оказались в больнице.

«Есть ранения и переломы, опасных для жизни ранений нет. Солдаты были доставлены в больницы в Линчёпинге и Йёнчёпинге», -говорится в статье. Девять человек пришлось эвакуировать вертолетом, еще двух привезли бригады скорой помощи.

Издание отметило, что пострадавшие были из США, Венгрии и Италии, ни один шведский солдат не пострадал.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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