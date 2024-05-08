В Воронежской области из-за непогоды без света остались более 35 тысяч человек

В Воронежской области произошло массовое отключение энергоснабжения. Об этом сообщило Министерство энергетики России.
«В связи со сложными погодными условиями (сильный дождь, ветер) в Воронежской области происходят отключения распределительных линий электропередачи. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 35,5 тыс. человек» – говорится в сообщении.
К ликвидации последствий аварии привлекли 89 бригад: 267 человек и 135 единиц спецтехники.
Сильный ураган обрушился на несколько районов Воронежской области. Мощный ветер валил деревья и срывал крыши у зданий. Непогода также наблюдается в Белгородской и Тульской областях.
Воронеж, Зоя Осколкова
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