В Воронежской области из-за непогоды без света остались более 35 тысяч человек

В Воронежской области произошло массовое отключение энергоснабжения. Об этом сообщило Министерство энергетики России.

«В связи со сложными погодными условиями (сильный дождь, ветер) в Воронежской области происходят отключения распределительных линий электропередачи. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 35,5 тыс. человек» – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий аварии привлекли 89 бригад: 267 человек и 135 единиц спецтехники.

Сильный ураган обрушился на несколько районов Воронежской области. Мощный ветер валил деревья и срывал крыши у зданий. Непогода также наблюдается в Белгородской и Тульской областях.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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