При ракетном ударе ВСУ по Луганску пострадали пять человек

В результате ракетного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять сотрудников предприятия. Все они госпитализированы. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Также в результате обстрела повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, уточнил Пасечник.

Кроме того, по его словам, загорелся газопровод высокого давления. «В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас – не допустить распространения огня. Все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент предприняты», – написал глава ЛНР в своем телеграм-канале.

«Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов», – отметил он.

Украинские войска атаковали Луганск поздно вечером 7 мая. Удар по нефтебазе, предположительно, нанесен оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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