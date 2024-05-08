Под Авдеевкой нашли схрон с западными гранатометами

Сотрудники ФСБ и контрразведки нашли замаскированный тайник с оружием в пригороде Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Внутри находились гранатометы западного производства и переносной ракетный комплекс Javelin, сообщил Штаб обороны ДНР.

«Выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки. В результате осмотра схрона обнаружены американский ПТРК FGM-148 Javelin – 1 шт., ручные противотанковые гранатометы РПГ Sakrat производства Швеции – 2 шт.», – говорится в сообщении.

Также в схроне нашли 28 осколочных гранатометных выстрелов ВОГ, 800 патронов 7,62x54 и два реактивных пехотных огнемета РПО-А.

Ранее сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке схроны, где находилось множество боеприпасов, включая 700 штук 155-мм снарядов натовского образца и 139 танковых снарядов иностранного производства.

Авдеевка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube