Село под Белгородом атаковал украинский дрон-камикадзе

Украинские войска атаковали село Малиновка Белгородского района с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вяеслав Гладков днем 8 мая.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

«В результате взрыва поврежден грузовой автомобиль. Оперативные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее региональное управление МЧС объявило об опасности атаки украинских беспилотников в Белгородской области «Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», – сказано в сообщении ведомства.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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