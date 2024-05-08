Спасатели ищут 42 человек под рухнувшим зданием в ЮАР

Спасатели вместе со строителями сумели достать 26 человек из-под рухнувшего здания в городе Джордж в ЮАР. Предположительно, под завалами могут находиться еще 42 рабочих, передает AP.

ЧП случилось на строительной площадке 7 мая. Недостроенное пятиэтажное здание внезапно рухнуло во время строительных работ. На площадке находились 75 рабочих, семь погибли. Начато расследование, эксперты выясняют, почему здание рухнуло.

Более 100 волонтеров и спасателей трудятся почти 30 часов, чтобы достать всех пострадавших. Пока удалось откопать 26 человек с различными травмами. Всех осмотрели врачи, и медики готовы к приему новых пострадавших.

Из-под завалов слышны крики, спасатели смогли поговорить с 11 рабочими, до которых пока не удалось добраться. Четверо рабочих оказались заблокированы в подвале рухнувшего дома. К поискам привлекли кинологов со специально обученными собаками.

Ранее в Бейруте рухнул четырехэтажный дом из-за проливных дождей, подмывших фундамент. В результате четыре человека погибли.

Кейптаун, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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