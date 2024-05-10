ПВО сбила пять украинских дронов над центром России

Система ПВО помешала киевскому режиму атаковать центральные регионы России с помощью беспилотников. Три дрона сбиты над Брянской областью в ночь на 10 мая, по одному над Курской и Московской областями.
«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем блоге.
Атака на Подмосковье также не имела последствий на земле, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в телеграм-канале Собянина.
Один из украинских дронов все же взорвался в Курской области, но уже на земле, когда управление было перехвачено российскими силами РЭБ.
«Ночью в Кореневском районе средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет», – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
На местах падения обломков работают оперативные службы.
Москва, Наталья Рязанова
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