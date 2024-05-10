Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на восточном побережье Тайваня. Эпицентр находился в 18 км от города Хуалянь, но толчки ощущались даже в Тайбэе, передает CNA.

Землетрясение случилось утром, но за ним последовали еще три мощных афтершока. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 18 км северо-западнее Хуаляня. В уездах Хуалянь и Илань зафиксированы толчки магнитудой 4, а в столичном районе Шуанбэй люди ощутили «сильную тряску».

В конце апреля у побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки. Магнитуда подземных толчков достигала 6,3.

Тайбэй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube