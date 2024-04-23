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Вторник, 23 апреля 2024, 10:56 мск

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250 землетрясений произошло у берегов Тайваня за сутки

У побережья Тайваня за последние сутки зафиксировали почти 250 подземных толчков. Об этом сообщило Центральное бюро погоды острова (CWB).

Магнитуда землетрясений достигала 6,3. Эпицентр подземных толчков располагался в районе уезда Хуалянь.

В последнее время сейсмическая активность вокруг острова нарастает. В общей сложности с 3 апреля было зарегистрировано более тысячи подземных толчков и афтершоков.

Мощное землетрясение произошло на Тайване 3 апреля. Сила толчков превысила 7,2 балла, а после них зафиксировали более 300 афтершоков. Землетрясение стало самым сильным за 25 лет.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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