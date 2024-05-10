Полиция задержала подозреваемого по делу об отравлении 19 человек в Астрахани

Полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков, ставших причиной смерти пяти человек. Фигурант прибыл из Центральной Азии и сбывал вещества с помощью сети тайников, рассказали в УМВД России по Астраханской области.

Специализированная следственно-оперативная группа провела обыски в квартирах пострадавших и нашла координаты тайников, откуда люди забирали наркотики.

«Сотрудниками УМВД во взаимодействии с представителями УФСБ задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении партии синтетических наркотиков. Злоумышленник прибыл в Астрахань и по указанию неустановленных лиц, размещал наркотические средства в тайники», – пояснили в ведомстве.

Полицейские нашли несколько тайников, изъяли оттуда вещества и отправили на экспертизу. Теперь следствие ищет подельников первого подозреваемого и других его покупателей. Принимаются меры, чтобы полностью убрать из оборота запрещенные вещества.

Накануне в Астрахани пять человек умерли, 14 оказались в больнице. 11 пострадавших в тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию. Все они принимали запрещенные вещества.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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