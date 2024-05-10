СКР забрал у петербургской полиции дело о падении автобуса в Мойку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин настоял, чтобы дело о падении автобуса в Мойку передали в СКР. Ведется расследование о предоставлении небезопасных услуг, приведшем к гибели трех человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Днем 10 мая автобус с 15 людьми в салоне начал вилять во время движения по маршруту, а при въезде на Поцелуев мост протаранил ограждение и вылетел в реку Мойка. Три человека погибли на месте происшествия, шестерых пострадавших отвезли в больницу. Водителю автобуса потребовалась экстренная операция.

СКР инициировал передачу материалов из полиции следователям для более полного расследования инцидента. дело поставили на контроль в центральном аппарате.

По данным портала 78.ru, водитель автобуса прошёл медосвидетельствование перед выходом на рейс, а автобус проходил плановое техобслуживание 7 мая.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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