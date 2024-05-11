Над тремя регионами России сбиты 21 реактивный снаряд и 16 беспилотников: есть пострадавшие

В течение минувшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА – в Курской и Волгоградской областях.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, во время из одной атак по Белгороду и Белгородскому району, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей.

По его словам, трое пострадавших (две женщины и один мужчина) с различными осколочными ранениями бригадами скорой были госпитализированы из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое мужчин с ранениями из поселка Дубовое направлены в городскую больницу №2 города Белгорода.

«Еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно», – уточнил глава региона.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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