Над тремя регионами России сбиты 21 реактивный снаряд и 16 беспилотников: есть пострадавшие

В течение минувшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА – в Курской и Волгоградской областях.
Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, во время из одной атак по Белгороду и Белгородскому району, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей.
По его словам, трое пострадавших (две женщины и один мужчина) с различными осколочными ранениями бригадами скорой были госпитализированы из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое мужчин с ранениями из поселка Дубовое направлены в городскую больницу №2 города Белгорода.
«Еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно», – уточнил глава региона.
Москва, Елена Володина
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