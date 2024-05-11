Украинский квадрокоптер атаковал Белгородскую область: взорван грузовик, есть жертвы

В Белгородской области село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства.

«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство сильно посечено», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, оперативные службы работают на месте ЧП.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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