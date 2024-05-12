Белгород подвергся массированному обстрелу: один человек погиб, ещё 29 – ранены

Накануне вечером Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил главы региона Вячеслав Гладков, погибла местная жительница, ещё 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела.

По словам губернатора, удар пришелся на жилые кварталы и социальные объекты. «В Белгороде от прямого попадания повреждены 4 кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Повреждено остекление в 4 социально значимых объектах: городская больница №2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средняя общеобразовательная школа №41», – уточнил Гладков.

Также от прямого попадания снарядов загорелись 6 автомобилей. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно ликвидированы, всего поврежден 21 автомобиль.

В Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое выбиты кровля и навес одного частного жилого домовладения.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется, отметил губернатор.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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