Житель Владивостока попался на шпионаже для Киева

Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Владивостока по подозрению в шпионаже в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Мужчина сам вышел на украинские спецслужбы после начала СВО.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах ГУР МО Украины и подконтрольной ему националистической организации, признанной террористической на территории России», – говорится в сообщении УФСБ России по Приморскому краю.

Мужчина стад фигурантом уголовного о госизмене, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что сам связался с украинской разведкой и предложил передавать им информацию. По словам сотрудника правоохранительных органов, подозреваемый не имеет отношения к вооруженным силам.

«На военную разведку Украины вышел по собственной инициативе под воздействием их пропаганды», – сказал собеседник РИА Новости.

Ранее ФСБ задержала жителя Владивостока, который по заданию кураторов из ГУР МО Украины собирал данные о военных объектах и предприятиях ВПК региона.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube