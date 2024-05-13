В Горловке ВСУ ранили четырех сотрудников МЧС

Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Дрон прицельно атаковать спасателей, спешивших на пожар в Горловке, сообщила пресс-служба министерства.

«В ДНР пострадали четверо сотрудников МЧС России. Они спешили на утренний пожар в Горловке. В пути их настиг беспилотный летательный аппарат», – говорится в сообщении.

Раненых пересадили во второй автомобиль МЧС и отвезли в больницу. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, они находятся под надзором врачей. Взрывом дрона также повреждена пожарная автоцистерна.

7 мая украинский беспилотник аналогичным образом атаковал пожарных, которые возвращались в дежурную часть после тушения пожара в Горловке. Несколько человек пострадали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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