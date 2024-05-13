Три ребенка и взрослый пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде

Детская шалость привела к пожару в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. В результате пострадали четыре человека: взрослый и трое детей.

«Загорелся один из балконов многоэтажки. Пострадали четыре человека, из них 3 ребенка. Все переданы врачам. Эвакуировали 15 человек, из них шесть детей», – сообщили в МЧС России.

Для тушения огня на 19 кв. м привлекли девять единиц техники и 33 пожарных. После полной ликвидации пожара на место прибыли дознаватели МЧС, чтобы установить причину пожара. Предварительно, ею стала детская шалость. Прокуратура взяла проверку на контроль.

В Бурятии три малолетних ребенка погибли при пожаре в частном доме. Родителей дома не было, а дети от страха спрятались в шкафу.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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