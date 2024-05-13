Три человека погибли во время ракетного удара ВСУ по Краснодону

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о трех погибших и четырех пострадавших при ракетном обстреле промзоны Краснодона со стороны Украины.

По его словам, в результате удара противника в промышленной зоне в Краснодоне начался сильный пожар. К ликвидации очагов возгорания приступили сотрудники МЧС совместно с военнослужащими.

«Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий», – уточнил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что одна из частей ракеты, которой ВСУ наносили удар по городу, упала на детскую площадку местного парка, людей на ней в тот момент не было.

Напомним, минобр ЛНР перевел образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона, а также Таловскую основную школу №3 на дистанционный режим с 14 мая.

Кроме того, власти перекрыли дорогу в Краснодон. «Транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – пгт Таловое – село Верхнешевыревка – город Краснодон», – сообщал Пасечник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что ВСУ выпустили в направлении промзоны Краснодона не менее трех ракет ATACMS.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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