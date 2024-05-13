В Курской области один человек погиб и трое ранены при атаке дронов ВСУ

ВСУ атаковали дронами гражданские автомобили в Глушковском районе Курской области. Погибла мирная жительница, еще три человека пострадали. Об этом сообщило региональное правительство.

Украинские боевики сбросили взрывные устройства на личные машины жителей села Попово-Лежачи. В результате одна женщина погибла на месте, еще три человека получили ранения.

«Пострадавших госпитализируют в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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