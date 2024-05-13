На реке Лена столкнулись два пассажирских судна

Два катера-амфибии с пассажирами столкнулись на реке Лена в районе Якутска. Один человек пострадал, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Около 14:00 часов 13 мая два хивуса не смогли разъехаться на ледовой поверхности реки Лена из-за нарушения правил разъезда встречных судов. Катера на воздушной подушке столкнулись. Один вез пассажиров из Нижнего Бестяха в Якутск, второй двигался по обратному маршруту.

«На судах особой конструкции осуществлялась перевозка пассажиров. В результате происшествия один пассажир обратился за медицинской помощью, остальные пассажиры и судоводители не пострадали», – добавили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку инцидента и готова принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее у берегов Сахалина паром «Александр Деев» с пассажирами столкнулся со льдиной при выходе из порта. Судно эвакуировали в порт с помощью буксиров.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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