Сегодня во второй дня военные формирования Украины вновь провели ракетный удар по Белгородской области. Как передают центральные информагенства со ссылкой на министерство обороны, силами ПВО сбиты 16 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».

Попытка киевского режима атаковать территорию РФ была пресечена около 17:00 мск. В настоящее время во всей Белгородской области объявлена ракетная опасность.

Ранее сегодня около 15:00 мск, а затем около 16:00 и 16:10 мск были сбиты в общей сложности четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, после ударов двух беспилотниками пострадавших нет.

По его словам, один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией. «В результате взрыва никто не пострадал, осколками посечены 8 легковых автомобилей», – отметил он.

«Второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. Пострадавших нет. Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания», – рассказал Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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