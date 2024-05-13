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Понедельник, 13 мая 2024, 20:28 мск

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После нового удара ВСУ ранения получили семеро жителей Белгорода

В результате новой ракетной атаки со стороны Украины ранения получили семеро жителей Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом – было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое. Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался и в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно», – рассказал Гладков.

Как уточнил губернатор, по предварительной информации, в городе Белгороде выбиты окна в 6 квартирах 2 многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, также повреждения получили два автомобиля.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены 8 автомобилей. Также в поселке пробита кровля хозпостройки на территории частного домовладения и осколками посечен один автомобиль. В селах Таврово и Репное повреждено по одному частному жилому домовладению: пробиты кровли. В селе Репное повреждены два автомобиля, в поселке Майский – один автомобиль», – отметил глава региона.

«Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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