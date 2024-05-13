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Белгородская область снова оказалась под обстрелом со стороны ВСУ

Сегодня около 19:30 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением противорадиолокационных ракет, управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области», – пояснило министерство обороны РФ.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны сообщил об атаке со стороны ВСУ дронами-камикадзе по нескольким населенным пунктам. «Слава Богу, обошлось без пострадавших», – уточнил он.

По словам главы региона, в селе Отрадное Белгородского района в результате падения дрона с последующей детонацией в частном жилом домовладении сильно повреждена кровля. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждены заборы.

«Оперативные службы работают на местах», – отметил гебернатор.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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